Власти Волгоградской области выделили 4 млрд рублей на субсидии для сельхозпроизводителей | 360°

Общество 25 апреля 2024, 16:12 Власти Волгоградской области выделили 4 млрд рублей на субсидии для сельхозпроизводителей

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Около четырех миллиардов рублей направят власти Волгоградской области на выплаты субсидий сельскохозяйственным производителям в 2024 году. Об этом сообщил портал «Государственные новости» со ссылкой на Telegram-канал главы региона Георгия Филимонова.

По словам губернатора, из этой суммы 30 миллионов рублей выделяет на грант «Агростартап», еще 24 миллиона пойдет на грант по переработке сельхозпродукции собственного производства.

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Филимонов отметил, что в этом году в области ожидается хороший урожай. Местные аграрии планируют высадить яровые культуры на площади 136,3 гектара.