Власти Удмуртии отказались от пышных мероприятий и фейерверков на Новый год

Жители Удмуртии встретят Новый 2025 год без официальных салютов и пышных мероприятий в связи с проведением специальной военной операции. Об этом сообщает сайт Udm-info.ru со ссылкой на слова главы республики Александра Бречалова. С таким заявлением он выступил на сессии Госсовета 26 ноября.