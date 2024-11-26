Власти Удмуртии отказались от пышных мероприятий и фейерверков на Новый год

Жители Удмуртии встретят Новый 2025 год без официальных салютов и пышных мероприятий в связи с проведением специальной военной операции. Об этом сообщает сайт Udm-info.ru со ссылкой на слова главы республики Александра Бречалова. С таким заявлением он выступил на сессии Госсовета 26 ноября.
Глава региона предложил отложить фейерверки до празднования Победы. По его мнению, праздники — это прежде всего тепло, внимание и забота. Бречалов призвал всех жителей республики воздержаться от пышных новогодних мероприятий.
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