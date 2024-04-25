Власти Тверской области установили дополнительные льготы при газификации | 360°

Общество 25 апреля 2024, 14:09 Власти Тверской области установили дополнительные льготы при газификации

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Помимо федеральных льгот по газификации, в Тверской области появились и региональные. Об этом ОТР рассказал глава региона Игорь Руденя.

По его словам, многодетные семьи получили не менее 300 тысяч рублей, а участники СВО — 180 тысяч. В регионе все меньше домов имеет печное отопление, снижаются затраты на покупку дров и угля.

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В разговоре с журналистами Руденя добавил, что в регионе исчезает потребность в истопниках.