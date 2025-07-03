Власти Тулы отметили, что стараются сохранить сложившуюся исторически нумерацию общественного транспорта

В Туле существует множество маршрутов общественного транспорта с разными номерами. Вероятно, многие жители задавались вопросом, по какому принципу присваивается номер автобусу или трамваю. Сайт «ТСН 24» обратился за разъяснениями в администрацию города Тулы.

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству отметили, что «нумерация общественного транспорта сложилась исторически». По возможности стараются сохранить привычные для жителей номера.

С ростом и развитием города количество маршрутов увеличивается. Например, автобусные маршруты № 77 и 68 появились недавно. А маршрут №7, который ходил от завода РТИ до улицы Малые Гончары, прекратил свое существование в 2007 году.

«В связи с вводом в эксплуатацию второй очереди Восточного обвода для транспортного обеспечения жителей с октября 2020 года запущен новый автобусный маршрут № 7, но уже по другому пути следования, — от завода РТИ до завода "Мелодия"», — отметили в управлении по транспорту и дорожному хозяйству.

При переходе общественного транспорта из ведения коммерческих организаций в городское ведомство может меняться нумерация. В таких случаях номера либо оставляют прежними, либо незначительно меняют — добавляют литеру. Это делается для удобства пассажиров.

Среди последних примеров — автобусный маршрут № 35, который ранее был коммерческим и ездил по нерегулируемому тарифу. Сегодня он закрыт. На его место пришел маршрут по регулируемому тарифу с предоставлением льгот по оплате проезда — № 35Л. Из-за привычки пассажиров и сходства пути следования новая нумерация изменилась незначительно.