Власти Тульской области установили перечень продуктов, которые не допускаются к продаже в детских лагерях

Власти Тульской области установили перечень продуктов, которые не допускаются к продаже и использованию в детских лагерях. Решение направлено на повышение безопасности и здоровья детей во время отдыха, написала «ТСН24» .

Согласно новым правилам, в организациях отдыха и оздоровления детей запрещено использовать определенные продукты. Мера призвана минимизировать риски для здоровья юных отдыхающих и обеспечить безопасные условия пребывания в лагерях.

В список запрещенных продуктов вошли алкоголь, энергетики, тонизирующие напитки, жареные в жире или во фритюре продукты, чипсы, еда быстрого приготовления — «бпшки», фастфуд, острые соусы, кетчупы, майонезы и майонезные соусы и другие.

Нововведения являются частью комплекса мер по улучшению качества отдыха и повышению уровня безопасности детей в летний период.