Власти Тульской области установили лимит на число охотников в угодьях
В Тульской области определили, сколько человек смогут охотиться одновременно в местных угодьях. Это решение позволит регулировать поток охотников и сохранить природу региона, сообщила «ТСН24» со ссылкой на сайт местного правительства.
Новые правила направлены на обеспечение безопасности и предотвращение нарушений правил охоты. Они помогут сохранить биоразнообразие и экологический баланс в охотничьих угодьях Тульской области.
Наибольшая пропускная способность зафиксирована в хозяйствах «Тульское» (232 человека), «Зубовское» (225), «Воловское» (223), «Верхнеупское» (212) и «Куркинское» (207).