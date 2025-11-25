Власти Тюменской области сообщили, что 10 тыс. семей получили выплаты при рождении ребенка в 2025 году

В течение 2025 года единовременное пособие при рождении ребенка получили 10 тысяч семей в Тюменской области. Об этом сообщил сайт NashGorod.ru со ссылкой на информационный центр местной администрации.

Право на получение данной выплаты распространяется на семьи с новорожденными детьми, причем оформление возможно независимо от уровня доходов и трудового статуса родителей.

Размеры пособия варьируются в зависимости от района проживания. В Тюменской области — 30 982,96 рубля с учетом районных коэффициентов, в Уватском районе — увеличенная сумма в размере 40 412,56 рубля.