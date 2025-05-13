Власти Тюменской области продлили противопожарный режим в регионе

Власти Тюменской области приняли решение о продлении особого противопожарного режима до 5 июня. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

Постановление, запрещающее посещение лесов, подписал губернатор Александр Моор, рассказал RT.

Несмотря на дождливую погоду, меры предосторожности сохраняются. Помимо запрета на посещение лесов, в период действия особого режима нельзя сжигать мусор и использовать открытый огонь на дачах. Нарушителей будут привлекать к ответственности.