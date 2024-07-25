Власти Тюмени заявили, что рассматривают возможность создания фуникулера и метро в городе

Власти Тюмени обсуждают возможность запуска внеуличного вида общественного транспорта. Об этом сообщило «АБН24» со ссылкой на администрацию города.

Предположительно, к 2031 году в Тюмени произойдет рост пассажиропотока. Новый вид транспорта позволит обеспечить быстрые и комфортные перевозки.

В списке вероятных вариантов оказались фуникулер, метро, монорельс и канатная дорога. Окончательное решение будет принято после детального технико-экономического анализа.

Тайна семьи или тайные семьи. Что известно о женах и детях Павла Дурова

«Обычное растение». Включение шалфея и мяты в список запрещенных раскритиковали

Приговор для Фарион. За что неонацисты казнили украинскую националистку

Фейк: подростков в России агитировали бросить школу ради работы на заводах БПЛА

Цены на жилье в России останутся прежними. Спрос сравнялся с предложением

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте