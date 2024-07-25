Власти Тюмени заявили, что рассматривают возможность создания фуникулера и метро в городе
Власти Тюмени обсуждают возможность запуска внеуличного вида общественного транспорта. Об этом сообщило «АБН24» со ссылкой на администрацию города.
Предположительно, к 2031 году в Тюмени произойдет рост пассажиропотока. Новый вид транспорта позволит обеспечить быстрые и комфортные перевозки.
В списке вероятных вариантов оказались фуникулер, метро, монорельс и канатная дорога. Окончательное решение будет принято после детального технико-экономического анализа.
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