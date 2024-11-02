Власти Тюмени сообщили об увеличении количества платных парковочных мест

Администрация Тюмени анонсировала расширение зоны платной парковки. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные городской мэрии.

Местные власти отметили, что количество платных мест увеличат с 3458 до 4051.

«Предполагается перевести на платный режим участок с парковками в границах улиц Профсоюзной, Фабричной, Мельникайте и Малыгина», — рассказали представители администрации.

Специалисты не уточнили, о каких именно стоянках идет речь. Известно, что в соответствующем формате парковки будут работать с 9 до 18 часов. Речь идет о территориях, которые доступны неограниченному кругу лиц, добавил «ФедералПресс».