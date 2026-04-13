Власти Тюмени анонсировали строительство мини-автовокзала и парков для автобусов

В Тюмени появятся мини-автовокзал и два новых автобусных парка. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на генеральный план города.

Первый автопарк будет рассчитан на 300 машин, а второй — на 100 школьных автобусов. Возведение объектов планируют завершить к 2035 году.

Мини-автовокзал будет служить промежуточным или конечным пунктом для пригородных и междугородних автобусов. Рассчитан он на 75 человек и будет располагаться возле железной дороги. Станцию возведут до 2040 года.