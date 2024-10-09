Власти Татарстана предоставят гранты школам и детсадам на проекты по сохранению культур народов региона

В Татарстане школы и детские сады получат 100 грантов на проекты по сохранению культур народов региона. Постановление уже утвердили в правительстве республики, написало «Реальное время» со ссылкой на сайт правовой информации Татарстана.
Как уточнил RT, общая сумма грантов составит 50 миллионов рублей. Деньги будут направлены на сохранение и развитие языков, традиций и культур народов, проживающих на территории региона.
Для получения денежной поддержки организации должны будут пройти отбор.
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