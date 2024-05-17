Власти Ставропольского края анонсировали проведение фестиваля походного туризма в Пятигорске | 360°

Общество 17 мая 2024, 14:09 Власти Ставропольского края анонсировали проведение фестиваля походного туризма в Пятигорске

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Фестиваль походного туризма состоится 18 мая в Пятигорске Ставропольского края. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на данные главы городской администрации Дмитрия Ворошилова.

Мероприятие организовали в рамках Всероссийского туристического слета «Маевка». Участников ожидают занятия по правильной установке палаток и вязанию узлов. Кроме того, гостей ознакомят с основами скалолазания.

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Программа включает мастер-классы, конкурсы, игры, квесты и выступление оркестра «Машук Бэнд». Фестиваль стартует в 11:00.