Власти Севастополя определили начало купального сезона на 15 июня

В Севастополе планируют открыть купальный сезон 15 июня. К этому времени подготовят 24 официальных пляжа. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.

Сейчас операторы продолжают благоустраивать территории: подсыпают гальку, ремонтируют покрытие, раздевалки, навесы и другие элементы инфраструктуры. Глава региона заявил, что сейчас идут лабораторные исследования качества воды и грунта.

«Пробы уже сдали 22 оператора, 15 получили результаты анализов, 11 — экспертные заключения; восемь пляжей уже направили документы в Роспотребнадзор для получения санитарно-эпидемиологического заключения», — добавил он.