Власти Санкт-Петербурга сообщили о завершении сезона работы фонтанов

Власти Санкт-Петербурга приступили к поэтапному завершению сезона фонтанов 2025 года. Об этом написало радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу правительства города.

Некоторые фонтаны будут отключены уже сейчас, однако часть из них продолжит свою работу до поздней осени. Например, фонтан «Слава», а также комплексы на Московской площади и площади Ленина продолжат функционировать до 20 октября. Графики их работы остаются прежними.

Если не наступят внезапные заморозки, до 4 ноября будут работать три крупных фонтанных комплекса в Нижнем парке и Верхнем саду «Петергофа».