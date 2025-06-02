Власти Салехарда анонсировали очистку рек Полуй и Обь от затонувших кораблей

Администрация Салехарда планирует вывезти и утилизировать обломки затонувших кораблей из акваторий рек Полуй и Обь. Об этом сообщило Ura.ru .

Работы, стоимость которых оценивается в три миллиона рублей, должны быть завершены к ноябрю 2025 года, как указано в закупочной документации. Аукцион находится на стадии подачи заявок.

Большинство затонувших судов находятся в акватории реки Полуй в районе улицы Шевченко, возле старого пирса на улице Полуйской и в районе речного вокзала. Также обломки обнаружены около закладного камня на Оби (переправа между Салехардом и Лабытнанги).