Власти Салехарда анонсировали очистку рек Полуй и Обь от затонувших кораблей

Администрация Салехарда планирует вывезти и утилизировать обломки затонувших кораблей из акваторий рек Полуй и Обь. Об этом сообщило Ura.ru.
Работы, стоимость которых оценивается в три миллиона рублей, должны быть завершены к ноябрю 2025 года, как указано в закупочной документации. Аукцион находится на стадии подачи заявок.
Большинство затонувших судов находятся в акватории реки Полуй в районе улицы Шевченко, возле старого пирса на улице Полуйской и в районе речного вокзала. Также обломки обнаружены около закладного камня на Оби (переправа между Салехардом и Лабытнанги).
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