Власти Ростова-на-Дону перенесли плановое повышение цен за проезд в городском транспорте

Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Ростова-на-Дону, намеченное на 11 декабря, было перенесено. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на сайт «Ростовский городской транспорт».

Как поясняется, соответствующее постановление пока не прошло необходимые согласования в профильных структурах. Это значит, что жители и гости города могут некоторое время продолжать пользоваться общественным транспортом по прежним расценкам.

На данный момент стоимость проезда наличными в автобусе составляет 39 рублей, при оплате картой — 36 рублей. В троллейбусах проезд стоит 34 рубля независимо от формы расчета.

После вступления постановления в силу тарифы изменятся: проезд по транспортной карте будет стоить 41 рубль, по банковской карте — 44 рубля, а при оплате наличными — 48 рублей.