Власти Ростова-на-Дону анонсировали реконструкцию особняка конца XIX века
Власти Ростова-на-Дону рассказали о планах по восстановлению старинного дома. Речь идет об особняке в Доломановском переулке, который построили в 1892 году, сообщил сайт RostovGazeta.ru.
Известно, что здание было признано аварийным, однако при этом оно подлежало реконструкции. Городская администрация собирается изъять земельный участок строения для дальнейшей реставрации.
Выполнение соответствующего постановления находится на контроле Андрея Дикуна, замглавы правительства Ростова по строительству и архитектуре.
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