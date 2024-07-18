Власти Ростова-на-Дону анонсировали реконструкцию особняка конца XIX века

Власти Ростова-на-Дону рассказали о планах по восстановлению старинного дома. Речь идет об особняке в Доломановском переулке, который построили в 1892 году, сообщил сайт RostovGazeta.ru.

Известно, что здание было признано аварийным, однако при этом оно подлежало реконструкции. Городская администрация собирается изъять земельный участок строения для дальнейшей реставрации.

Выполнение соответствующего постановления находится на контроле Андрея Дикуна, замглавы правительства Ростова по строительству и архитектуре.

Дотапались. Hamster Kombat открыл лазейку для мошенников

«Сейчас нас всех тут порежут». Житель Чечни устроил перепалку на пляже в Мариуполе

Жаркие, грязные, не наши. Олимпийцы искупаются в парижских нечистотах

Малышева рассказала, как безопасно бороться с болью

Отключения раскинули веером. Зачем югу России лимит электроэнергии

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте