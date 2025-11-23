Власти проинспектировали строительство социально значимых объектов Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске состоялась проверка хода строительства социально значимых объектов, организованная командой стройкомплекса Югры по поручению губернатора региона Руслана Кухарука. Были осмотрены важные городские проекты, направленные на улучшение образовательной инфраструктуры, написал сайт muksun.fm .

В районе СУ-967 завершен каркас средней школы на 1500 мест, оборудованной современными спортивными залами и двумя бассейнами, доступными для посещения местными жителями в вечернее время. Отдельный вход для них предусмотрен по предложению заместителя губернатора Югры Азата Ислаева.

Также на завершающем этапе находится строительство нового детского сада в этом микрорайоне, и муниципалитету будет предоставлена помощь для ускорения завершения работ.

Отдельно отмечается строительство лицея информационных технологий, который будет сдан в текущем году. Подрядчику удалось в кратчайшие сроки создать современное образовательное пространство, оснащенное необходимым оборудованием.

Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев подчеркнул, что особое внимание уделяется объектам образования, создающимся как современные, многофункциональные и доступные для всех югорчан.