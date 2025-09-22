Власти Петрозаводска заявили, что отопительный сезон в городе стартует 23 сентября

Участники совещания администрации Петрозаводска объявили о готовности города к началу отопительного сезона. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на данные мэрии.

Подключение отопления в многоквартирных домах запланировано на 23 сентября. Решение о досрочном запуске теплоснабжения обусловлено понижением температуры воздуха и многочисленными жалобами горожан.

Отопление в социально значимых учреждениях города стали подключать уже 18 сентября. Речь идет об образовательных заведениях, дошкольных учреждениях и больницах.