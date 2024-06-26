Власти Петербурга: здания на территории завода «Людвиг Нобель» сейчас находятся в частной собственности

Два здания-памятника, расположенные на территории бывшего механического завода «Людвиг Нобель», сейчас находятся в частной собственности. Об этом изданию «Петербургский дневник» рассказали в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

Ранее местные жители обратили внимание на то, что на территории исторического комплекса что-то демонтируют. В комитете же пояснили, что здесь проводились противоаварийные работы.

Кроме того, в марте этого года ведомство выдало разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ по Чугунолитейному цеху.