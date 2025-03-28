Власти Петербурга заявили о пополнении городского метрополитена новыми составами

В 2025 году метрополитен Северной столицы пополнится 120 новыми вагонами (15 составами) модели «Балтиец». Это станет значительным обновлением парка подвижного состава, сообщил «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В 2024 году подземка уже получила 80 вагонов той же серии. Новые составы позволят полностью оснастить Кировско-Выборгскую линию современными поездами с асинхронным тяговым приводом.
Модернизация затронет и другие линии метрополитена: в этом году планируется передача одного состава для Фрунзенско-Приморской линии и пяти составов для строящейся Красносельско-Калининской линии.
Вагоны «Балтиец» разработаны и произведены в России, включая 90% используемых материалов и компонентов. Их сборка производится на Октябрьском электровагоноремонтном заводе в Санкт-Петербурге.
Мигрантам перед депортацией включили песню «Матушка-земля»
Экс-глава МИД Австрии рассказала о жизни в российской деревне
В Ярославской области шесть детей провалились под лед
Многодетный отец заснул с болью в ухе и внезапно умер
Перехитрил врага. Российский танкист привел к своим пленившего его боевика ВСУ
Гогена Солнцева после измены жены заподозрили в романе с Айсылу Чижевской
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте