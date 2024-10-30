Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил проект бюджета на период с 2025 по 2027 год. В ходе мероприятия были озвучены подробности по финансированию строительства трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка.
Как сообщило СМИ, администрация города выделит 5,5 миллиарда рублей. Средства предусмотрены Адресной инвестиционной программой. За основную часть суммы — более 30 миллиардов рублей — ответственность несет инвестор.
По словам вице-губернатора Николая Линченко, создание линии от Купчино до Шушар завершат в конце 2025 года, до Славянки — в 2026-м. Реализация проекта проходит по схеме государственно-частного партнерства.
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