Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил проект бюджета на период с 2025 по 2027 год. В ходе мероприятия были озвучены подробности по финансированию строительства трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка.

Как сообщило СМИ, администрация города выделит 5,5 миллиарда рублей. Средства предусмотрены Адресной инвестиционной программой. За основную часть суммы — более 30 миллиардов рублей — ответственность несет инвестор.

По словам вице-губернатора Николая Линченко, создание линии от Купчино до Шушар завершат в конце 2025 года, до Славянки — в 2026-м. Реализация проекта проходит по схеме государственно-частного партнерства.