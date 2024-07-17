Власти Петербурга выделили 67,3 млн рублей на борьбу с борщевиком

Власти Санкт-Петербурга выделили из городского бюджета 67,3 миллиона рублей для уничтожения борщевика. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

Ядовитое растение предстоит выкопать на площади 44 гектаров. Специалисты планируют уничтожить растущие по одиночке борщевики, для борьбы с определенными растениями будут использоваться гербициды.

Однако таких мер не хватает. Отмечается, что борщевик продолжает разрастаться. Наибольшее количество заявок от жителей поступает из Московского района и исторического района Рыбацкое.

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