Власти Петербурга внедрили более 500 камер для слежения за судами в акватории города

Петербург активизирует наблюдение за водными артериями, используя систему видеонаблюдения и искусственный интеллект. На недавнем совещании представителей правоохранительных и контролирующих органов Северо-Западного транспортного региона заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков представил планы по развитию видеонаблюдения за акваторией города. Об этом написала gazeta.spb.ru .

Он отметил, что в рамках проекта «Безопасный город» уже функционирует обширная сеть видеонаблюдения. Она включает более 500 камер, установленных на 230 объектах вдоль рек и каналов. Эти устройства позволяют в режиме реального времени отслеживать ситуацию на водных пространствах и быстро реагировать на нарушения.

С началом навигации патрульные службы зафиксировали около 40 нарушений и провели более 60 профилактических бесед с владельцами судов. Также продолжается тестирование систем видеофиксации нарушений — мобильных и стационарных, которые используют нейросети для распознавания судов.