Власти Петербурга сообщили об обновлении 63 общественных пространств за год

В 2025 году в Северной столице завершили обновление 63 общественных территорий. Такое заявление сделал председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко, сообщил телеканал « Санкт-Петербург ».

Среди отремонтированных мест — как маленькие скверы в исторических районах, так и большие современные зоны отдыха в новых жилых комплексах. Значимые изменения коснулись набережных: продолжили благоустройство участка Большой Невки, обновили пляжи Курортного района и завершили третью очередь Линейного парка с пешеходным фонтаном.

Работы провели во всех районах города. Так, в центре по просьбам жителей преобразили Джазовый сквер на Загородном проспекте.