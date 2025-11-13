Власти Петербурга сообщили о росте пассажиропотока пригородных поездов на 3,6% за девять месяцев

За первые девять месяцев 2025 года перевозки пригородных электричек в Северной столице продемонстрировали рост на 3,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на комитет по транспорту Санкт-Петербурга.
Процесс обновления подвижного состава характеризуется высоким уровнем локализации производства, достигающим отметки в 94,8%, что соответствует приоритетам программы импортозамещения. В ближайшей перспективе запланировано открытие двух новых станций метрополитена — «Казаковской» и «Путиловской».
На 2026 год намечены запуск скоростного трамвая от «Купчино» до Славянки и реформа водного транспорта с созданием новых маршрутов.
