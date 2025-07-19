Власти Петербурга сообщили о росте пассажиропотока пригородных электричек

Пассажирооборот пригородных поездов в Санкт-Петербурге поднялся на четверть, а речной транспорт увеличил интенсивность перевозок на 29% в первой половине 2025 года. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на данные городского комитета по транспорту.

Самый значительный прирост зафиксирован на пригородных железнодорожных маршрутах, где число пассажиров выросло на 24% по сравнению с прошлогодним показателем, достигнув 43 миллионов человек.

Наибольшей популярностью пользовалась линия до Ораниенбаума, превзойдя прошлый показатель на 11,5% и перевезя 6,3 миллиона пассажиров. Маршрут до Красного Села и линия до Сестрорецка показали рост на 9,4% и 7,6% соответственно.