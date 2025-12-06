Власти Петербурга анонсировали строительство музея и гостиниц на месте СИЗО «Кресты»

Известный петербургский следственный изолятор «Кресты» обретет новую жизнь благодаря масштабному проекту реконструкции, утвержденному Советом по сохранению культурного наследия. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на данные вице-губернатора Северной столицы Николая Линченко.

Исторический памятник XIX века преобразится в современный культурный центр, включающий мультимедийный музей, две гостиницы, улицу с гастрономическими заведениями и благоустроенный пешеходный променад.

Планируется, что территория бывшей тюрьмы станет доступной исключительно для пеших прогулок, ее украсит ряд художественных объектов и тематических пространств, посвященных истории места. Реализация задумки позволит привлечь внимание общественности и туристов, создав порядка 1200 новых рабочих мест.