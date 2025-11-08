Власти Петербурга сообщили, что туристический налог принес лишь половину запланированных поступлений

За первые девять месяцев 2025 года поступления от туристического налога в Санкт-Петербурге составили 564 миллиона рублей. Об этом сообщила NevaToday со ссылкой на отчет городского комитета по финансам.

Сумма оказалась примерно вдвое меньше запланированных доходов. Власти рассчитывали собрать более одного миллиарда рублей, однако с учетом осеннего туристического сезона показатели не достигли целевых ориентиров.

По словам губернатора Александра Беглова, с начала года Северную столицу посетили 9,4 миллиона туристов, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Из них около шести миллионов человек приезжали летом, добавил «Петроград».