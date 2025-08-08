Власти Петербурга согласовали проект реставрации зданий Академии наук

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга согласовал проект реставрации главного здания Академии наук и его флигеля. Об этом сообщил «Петроград» .

Специалисты компаний «Архитектурно-реставрационная мастерская „Вега“» и «СтройРесурс» провели экспертизу состояния зданий и выявили аварийное состояние кирпичной кладки фронтонов, крыши, лепнины, карнизов и наружных труб главного здания. Фасады, двери и потолочные элементы флигеля также находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщила пресс-служба комитета.

Перед началом реставрации специалисты отремонтируют стропильную систему зданий. Часть элементов, включая кованые ограды, отправят на реставрацию в мастерские. На подготовку зданий к работам из бюджета выделили 65 миллионов рублей, начало реставрации запланировано на 2025 год.