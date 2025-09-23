Власти Петербурга рассказали о ремонте братских могил на Пискаревском мемориальном кладбище
Председатель комитета по социальной политике Северной столицы Елена Фидрикова рассказала, что в период с 2023 по 2025 год на развитие Пискаревского мемориального кладбища было выделено более 280 миллионов рублей. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
По словам представителя администрации, на территории объекта восстановили мемориальный бассейн, провели ремонт братских могил, реставрацию участка «Вечный огонь» и гранитного мощения. Начались работы по восстановлению ограды, которые продолжатся в следующем году.
Пискаревское мемориальное кладбище — объект культурного наследия федерального значения. По словам Фидриковой, мемориал имеет глубокую смысловую нагрузку в части сохранения исторической памяти.