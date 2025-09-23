Власти Петербурга рассказали о ремонте братских могил на Пискаревском мемориальном кладбище

Председатель комитета по социальной политике Северной столицы Елена Фидрикова рассказала, что в период с 2023 по 2025 год на развитие Пискаревского мемориального кладбища было выделено более 280 миллионов рублей. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».