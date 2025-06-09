Власти Петербурга рассказали о планах обновить дорожную разметку на 1094 улицах города

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщил, что на данный момент в городе выполнено более трети от запланированного объема работ по нанесению дорожной разметки . Об этом рассказал «Петербург2» .

По данным пресс-службы, обновлено 245 тысяч квадратных метров из 686 тысяч. Особое внимание уделяется магистралям, по которым пройдет Петербургский международный экономический форум.

Работы проведены на 114 улицах в семи районах города, включая Центральный, Адмиралтейский и Петроградский. В текущем сезоне нанесено 81 тысяча квадратных метров пешеходных переходов, 136 тысяч квадратных метров продольной разметки и 27 тысяч квадратных метров специальных элементов, таких как стрелы, обозначения остановок и островки безопасности. Также демаркировано 63 тысячи квадратных метров старой разметки.

На обновление дорожной разметки в этом году выделено 1,19 миллиарда рублей. Всего планируется обновить разметку на 1094 улицах города. Работы идут по графику, приоритет отдается ключевым магистралям и участкам с массовыми мероприятиями.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков ранее отмечал, что город занимает лидирующие позиции в России по уровню безопасности дорожного движения.