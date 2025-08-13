Власти Петербурга признали памятником дом Юлиуса Коллана на Васильевском острове

В Санкт-Петербурге здание, построенное для купца Юлиуса Коллана, признали объектом культурного наследия регионального значения и внесли в соответствующий реестр. Об этом информирует kp.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Северной столицы.
Четырехэтажное жилое здание, построенное в начале XX века по проекту архитектора Федора Лидваля, расположено на Большом проспекте Васильевского острова. Особенностью дома является массивный трехгранный эркер над центральным входом.
