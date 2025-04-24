Власти Петербурга предложили ужесточить наказание за безбилетный проезд

В Санкт-Петербурге могут значительно увеличить размер штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил « Петроград ».

Губернатор Северной столицы Александр Беглов предложил Законодательному собранию рассмотреть проект закона об увеличении санкций с 500 до 1500 рублей, то есть в три раза.

Согласно пояснительной записке, в 2013 году штраф в размере 500 рублей составлял 7,6% от прожиточного минимума. Новая сумма соответствует 7,8% от текущего прожиточного минимума.

Законопроект также предусматривает увеличение штрафа до тысячи рублей за проезд без подтверждения льгот или провоз багажа без оплаты.