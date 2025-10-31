Власти Петербурга пообещали открыть вестибюль метро «Театральная» до 2040 года

Дополнительный вестибюль станции метро «Театральная» может открыться до 2040 года на месте Дома быта на Лермонтовском проспекте. Такое заявление сделала заместитель генерального директора организации Светлана Филягина, ссылаясь на комитет по строительству Петербурга, сообщила gazeta.spb .

Дом быта занимает площадь около шести тысяч квадратных метров, и в нем работают примерно 100 арендаторов, обслуживающих около 600 тысяч клиентов в год.

Подземная часть станции «Театральная» уже готова, но работает только как транзитная из-за отсутствия наземных вестибюлей. Полноценный запуск станции запланирован на 2029 год с вводом в эксплуатацию первого наземного выхода.