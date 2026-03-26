Власти Петербурга помогут бизнесу адаптироваться к закону о защите русского языка

В Санкт-Петербурге городские власти помогут предпринимателям адаптироваться к новым требованиям законодательства о защите русского языка. Вице-губернатор Кирилл Поляков сообщил, что с 1 марта в России начал действовать закон, согласно которому все сведения на вывесках, интернет-сайтах и товарах должны быть представлены на кириллице, сообщил сайт gazeta.spb.ru .

Городской центр «Мой бизнес» проведет серию обучающих мероприятий для руководителей компаний. Вебинары запланированы на 14 и 16 апреля.

Участникам разъяснят, как привести брендовые наименования в соответствие с обновленными нормами, а также расскажут об исключениях и тонкостях применения законодательства.

Предприниматели смогут получить не только групповые, но и индивидуальные консультации. Поддержка доступна для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, самозанятых и тех, кто только начинает свое дело.