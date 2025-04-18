Власти Петербурга обсудили вопрос развития велодорожек в городской черте

В Санкт-Петербурге решают, как эффективно использовать средства индивидуальной мобильности. Электросамокаты и велосипеды — удобный способ передвижения, но порой их владельцы ведут себя некультурно, считает председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев. Об этом сообщила gazeta.spb.ru .

Он отметил, что курьерам и другим активным пользователям СИМ лучше двигаться по проезжей части, особенно на загруженных улицах. Для этого в некоторых районах можно ввести платную парковку — тогда освободится место для движения по тротуарам. Пример такого района — территория возле Балтийского вокзала, где планируют создать платную парковочную зону.

Городские власти стараются найти оптимальный баланс, определяя перспективные зоны для развития велоинфраструктуры. В Комплексной схеме организации дорожного движения, принятой в прошлом году, уже учтены потребности велосипедистов.