Власти Петербурга объяснили, что промывка асфальта во время дождя помогает сэкономить воду

Комитет по благоустройству Северной столицы пояснил, зачем проводится промывка асфальта в дождливую погоду. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Как отметили городские власти, такая практика способствует экономии воды. Дождь увлажняет покрытие, а спецтехника помогает грязи попасть в стоки, откуда она уходит в систему водоотведения. Остатки загрязнений убирают щетки «пылесосов».
Однако дождь не способен полностью смыть масляные пятна и другие загрязнения, для удаления которых и нужны специальные средства, добавила «Мойка78».
