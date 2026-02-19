Власти Петербурга напомнили о программе утилизации и переработки текстильных отходов

В Санкт-Петербурге набирает обороты проект по сбору и переработке текстильных отходов. Его реализуют Невский экологический оператор, городские власти и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу комитета по природопользованию.

С июля 2022 года жители Северной столицы сдали более 1,1 тонны одежды, обуви и домашнего текстиля. На данный момент в городе установлено около 2500 специальных контейнеров, и их количество будет расти.

Боксы находятся на обычных площадках для сбора мусора. В них можно оставлять чистую и сухую обувь, одежду, аксессуары, постельное белье и полотенца. На каждом контейнере размещены подробные инструкции по приему отходов.

Собранный текстиль проходит сортировку. Изделия в хорошем состоянии передают благотворительным организациям. Вещи с повреждениями отправляются на переработку.