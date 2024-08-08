Власти Петербурга намерены улучшить качество работы социального такси в городе

Власти Петербурга планируют улучшить качество работы социального такси и рассматривают возможность создания государственного учреждения в городе с определенными требованиями и контролем. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По словам вице-губернатора Петербурга Натальи Чечиной, водители социального такси должны быть подготовлены и знать, например, как надо разложить инвалидную коляску и разместить человека в салоне.

Сейчас люди с ограниченными возможностями могут заказать социальное такси для проезда от дома до социально значимых объектов. От 50 до 90% стоимости поездки оплачивается за счет бюджета города.

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