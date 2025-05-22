Власти Петербурга начнут работу по снижению экологического ущерба от водного транспорта

В Санкт-Петербурге активно обсуждают планы по модернизации водного транспорта и снижению его воздействия на окружающую среду. Председатель городского Комитета по транспорту Валентин Енокаев обозначил основные проблемы. Об этом написала gazeta.spb.ru со ссылкой на радио Business FM.

Одной из главных сложностей он назвал перегруженность водных путей, особенно на малых реках и каналах, таких как Зимняя канавка и Фонтанка. Из-за недостатка места для судоходства часто возникают заторы, аналогичные пробкам на дорогах.

В интервью Енокаев подчеркнул, что используемые судами виды топлива не соответствуют высоким экологическим стандартам. В условиях высокой загрузки водных путей это приводит к усилению негативного воздействия на окружающую среду и комфорт пассажиров.

Комитет не планирует мгновенный переход на электрокатера, но считает необходимым обновление флота. Сейчас ведутся переговоры с бизнесом, производителями, жителями и туроператорами. Рассматриваются различные варианты, включая использование газомоторного топлива и двигателей стандарта Евро-6.

Енокаев отметил, что ключевым критерием должна быть экологичность, а не конкретный тип топлива. Особое внимание уделяется случаям, когда выхлопы попадают в воздух вместо отвода в воду.