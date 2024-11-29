Власти Петербурга анонсировали выделение 14 млрд рублей на реставрацию исторических зданий

В 2025 году на реставрацию исторических памятников Санкт-Петербурга планируют выделить порядка 14 миллиардов рублей. Такое заявление сделал вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников, сообщила Gazeta.SPb.
По его словам, общая сумма вложений может увеличиться в два раза, так как в программе будут задействованы и частные инвесторы. Средства направят на восстановление фасадов исторических строений.
«Примерно 50 на 50 можно оценить соотношение участия города и других источников в общем объеме финансирования», — пояснил Корабельников.
Он также отметил важный вклад со стороны Министерства обороны РФ. Ведомство активно занимается ремонтом военных объектов, например фортовых сооружений.
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