Власти Пермского края заявили о планах по увеличению выплат для начинающих специалистов агрокомплекса

Планируется увеличение размера поощрения специалистам с высшим образованием с текущих 150 тысяч рублей до 350 тысяч рублей, а выпускникам учреждений среднего профессионального образования — с 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей.

Председатель Законодательного собрания Прикамья Валерий Сухих подчеркнул особую значимость сельскохозяйственного сектора для экономики и обеспечения продовольственной безопасности территории.