Власти Пермского края заявили о планах по увеличению выплат для начинающих специалистов агрокомплекса

Администрация Пермского края собирается расширить меры поддержки молодых сотрудников аграрных предприятий, повысив размеры стимулирующих выплат. Об этом сообщил сайт properm.ru.

Планируется увеличение размера поощрения специалистам с высшим образованием с текущих 150 тысяч рублей до 350 тысяч рублей, а выпускникам учреждений среднего профессионального образования — с 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей.

Председатель Законодательного собрания Прикамья Валерий Сухих подчеркнул особую значимость сельскохозяйственного сектора для экономики и обеспечения продовольственной безопасности территории.

