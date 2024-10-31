Власти Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве с Русским географическим обществом

Правительство Пермского края совместно с Русским географическим обществом (РГО) займется развитием промышленного туризма и сохранением историко-культурного наследия региона. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписали в московской штаб-квартире организации, передает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службе региональных властей.

По опубликованным данным, участниками встречи стали глава Прикамья Дмитрий Махонин и заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов. Они сошлись во мнении, что Пермский край имеет большой потенциал для создания новых туристических объектов, развития инфраструктуры и логистики за счет того, что входит в состав уральской горнозаводской цивилизации.