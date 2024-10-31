Власти Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве с Русским географическим обществом

Правительство Пермского края совместно с Русским географическим обществом (РГО) займется развитием промышленного туризма и сохранением историко-культурного наследия региона. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписали в московской штаб-квартире организации, передает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службе региональных властей.
По опубликованным данным, участниками встречи стали глава Прикамья Дмитрий Махонин и заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов. Они сошлись во мнении, что Пермский край имеет большой потенциал для создания новых туристических объектов, развития инфраструктуры и логистики за счет того, что входит в состав уральской горнозаводской цивилизации.
Специалисты из Балашихи приняли участие в региональном клубе онкологов
Атака ВСУ не повлияет на работу порта в Бердянске — Балицкий
Грузовик свалился в обрыв с 65 метров в Дагестане. Водитель погиб
Подмосковные спасатели потушили 3 тренировочных пожара за сутки
Круглый стол на тему развития института пробации провели в Подмосковье
Совет депутатов Балашихи утвердил работу нового управления администрации
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте