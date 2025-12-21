Власти Перми запланировали ремонт пяти мостов

С 2027 по 2028 годы в Перми запланировано проведение капитального ремонта ряда важных транспортных сооружений. Работы затронут мост через реку Мулянку на улице Красина, два путепровода через железнодорожные пути на улицах Карбышева и Промышленная, дом № 127, а также мосты через реки Гайва и Малая Мотовилиха, написал сайт properm.ru .

Уже в ближайшее время специалисты приступят к разработке проектов реконструкции последних двух мостов.

Стоит отметить, что техническое состояние всех указанных мостов стабильно и удовлетворительное. Специалисты ведомства отметили, что никаких опасных повреждений, угрожающих целостности конструкций или безопасности горожан, обнаружено не было. Инструментальные обследования проводятся регулярно каждые пять лет, а профилактический осмотр проходит постоянно.

Эти меры позволяют своевременно выявлять возможные дефекты и планировать необходимые мероприятия по улучшению инфраструктуры, обеспечивая безопасность дорожного движения и комфорт жителей города.