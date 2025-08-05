Власти Новосибирской области рассказали о планах по открытию 30 социальных объектов

Новосибирская область сохранила лидирующие позиции по объему жилищного строительства в Сибири. С начала года введен в эксплуатацию жилищный фонд объемом более 1,3 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил atas.info со ссылкой на данные министра строительства региона Дмитрия Богомолова.
По его словам, в области реализуется программа ускоренного развития социальной инфраструктуры. В течение 2025 года планируется открытие около 29 социальных объектов, включая учебные заведения, культурные центры и медицинские учреждения.
Дополнительно предусмотрена застройка 17 специализированных жилых домов, предназначенных для сирот и работников бюджетных отраслей в качестве служебного жилья.
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