Власти Новосибирской области рассказали о планах по открытию 30 социальных объектов

Новосибирская область сохранила лидирующие позиции по объему жилищного строительства в Сибири. С начала года введен в эксплуатацию жилищный фонд объемом более 1,3 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил atas.info со ссылкой на данные министра строительства региона Дмитрия Богомолова.

По его словам, в области реализуется программа ускоренного развития социальной инфраструктуры. В течение 2025 года планируется открытие около 29 социальных объектов, включая учебные заведения, культурные центры и медицинские учреждения.

Дополнительно предусмотрена застройка 17 специализированных жилых домов, предназначенных для сирот и работников бюджетных отраслей в качестве служебного жилья.