Власти Нижнекамска сообщили о планах по продлению проспекта Мира

Глава Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев проинформировал на инвестиционном совете о планах по продлению проспекта Мира до магистрали М-12. Об этом сообщил « Бизнес Online ».

Разработкой инициативы занимаются сотрудники республиканского Минтранса с местной администрацией. Предположительно, расходы на реализацию задуманного составят примерно четыре миллиарда рублей.

Как пояснил Беляев, хотя сроки запуска мероприятия пока назвать сложно, процесс подготовки проекта уже запущен по нескольким направлениям, включая рассмотрение формата государственно-частного партнерства.

Новая дорога будет построена как четырехполосная автомагистраль с обустроенной развязкой, добавил сайт inkazan.ru.