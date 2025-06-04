Власти Нижнего Новгорода запретят продажу алкоголя в период выпускных

Департамент развития предпринимательства Нижнего Новгорода принял решение временно запретить розничную торговлю алкоголем в местах проведения школьных выпускных мероприятий. Решение основано на положении закона Нижегородской области № 8, касающегося регулирования производства и оборота алкогольных напитков, написало НИА «Нижний Новгород».
Запрет распространяется на торговые точки, находящиеся в непосредственной близости от площадок проведения праздничных мероприятий. Образовательные учреждения вправе самостоятельно выбирать даты проведения выпускных вечеров, которые проходят в период с 25 июня по 16 июля включительно.
Администрация города надеется, что ограничение продажи алкоголя уменьшит риски возникновения конфликтных ситуаций и предотвратит инциденты, связанные с употреблением спиртных напитков несовершеннолетними.
Пять автомобилей столкнулись в Щелкове, пострадали два человека
ВСУ лишились доступа к спутниковым снимкам Maxar
Тротуары и дорогу на территории больничного городка в Озерах обновят к августу
Весенняя олимпиада по ракетомоделированию среди школьников прошла в Подмосковье
Патриотический квест для участников «Активного долголетия» провели в Подмосковье
Жительница Коломны создала авторскую коллекцию русских национальных костюмов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте