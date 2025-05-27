Власти Нижнего Новгорода заявили о скором завершении подготовки лагерей к сезону

В Нижнем Новгороде завершаются приготовления муниципальных загородных детских лагерей к летнему сезону. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на данные мэра Юрия Шалабаева.

По словам градоначальника, в этом году в соответствующие учреждения отправятся около пяти тысяч школьников, первая смена начнется уже 2 июня.

Подготовка ведется в лагерях «Спутник», «Маяк», «Зеленые дубки», «Лесной», «Звездочка», «Хочу стать десантником», «Александровка», «Чайка», а также на базе отдыха «Олимпийские надежды». Все организации ожидают проверки готовности к приему ребят.